Як проходить голосування на дільницях у Києві
Виборчі дільниці у Києві відкрилися вчасно о 8.00. Загалом у столиці має проголосувати понад 2 млн виборців.
У Солом’янському районі у школі 149 діють одразу 2 виборчі дільниці. З самого ранку на дільниці невелика черга.
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Українці зазначають, що пропустити голосування вони не могли, адже це дуже важливо і від цього залежить майбутнє України.
На дільницях спокійно. За порядком слідкують поліцейські та рятувальники.
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2019-04-21
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