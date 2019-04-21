Як проходить голосування на дільницях у Києві

Виборчі дільниці у Києві відкрилися вчасно о 8.00. Загалом у столиці має проголосувати понад 2 млн виборців.

У Солом’янському районі у школі 149 діють одразу 2 виборчі дільниці. З самого ранку на дільниці невелика черга.

Читайте: Другий тур виборів президента в Україні (ОНЛАЙН)

Українці зазначають, що пропустити голосування вони не могли, адже це дуже важливо і від цього залежить майбутнє України.

На дільницях спокійно. За порядком слідкують поліцейські та рятувальники.

Також Факти ICTV писали, які документи потрібно взяти з собою на вибори.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.