Як проходить голосування у Харкові і коли очікують ажіотаж

На виборчій дільниці №173 у Харкові за 45 хвилин від відкриття вже встигло проголосувати близько ста осіб.

Всього по Харкову і області має проголосувати трохи більше двох мільйонів людей — це більше 1060 дільниць. Найбільшу явку очікують по обіді.

За даними ГО Опора більшість з них відкрилися вчасно, однак точні цифри обіцяють дати за пів години.

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Порядок на виборах у Харкові та області забезпечуватимуть більше 10 тис. силовиків: поліція, нацгвардійці, курсанти, рятувальники.

Працюють правоохоронці і на дільницях. Саме до них слід звертатися, якщо побачили правопорушення.

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