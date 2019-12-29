Як проходив обмін полоненими між Україною і “Л/ДНР” – повне відео
На Донеччині на КПВВ Майорське проходив процес звільнення утримуваних осіб.
Першу групу українців вивели з автобусів і провели в спеціальний намет, де відбулася верифікація їхніх осіб. Повний список звільнених українців – дивіться в матеріалі.
У результаті обміну полоненими додому повернулися вже 25 осіб.
В межах обміну полоненими, який відбувався між Україною і так званими ЛНР і ДНР повернулися 76 людей.
Факти ICTV раніше писали про те, що обмін полоненими між Україною і “Л/ДНР” завершено.
2019-12-29
Теги: ЛДНР, Обмін полоненими, УкраїнаЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.