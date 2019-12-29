Як проходив обмін полоненими між Україною і “Л/ДНР” – повне відео

На Донеччині на КПВВ Майорське проходив процес звільнення утримуваних осіб.

Першу групу українців вивели з автобусів і провели в спеціальний намет, де відбулася верифікація їхніх осіб. Повний список звільнених українців – дивіться в матеріалі.

У результаті обміну полоненими додому повернулися вже 25 осіб.

В межах обміну полоненими, який відбувався між Україною і так званими ЛНР і ДНР повернулися 76 людей.

Факти ICTV раніше писали про те, що обмін полоненими між Україною і “Л/ДНР” завершено.

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