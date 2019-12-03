Як пройшла церемонія вручення премії British Fashion Awards

Багато ошатно вбраних знаменитостей, сліпучі посмішки та примхливі прикраси – у Лондоні пройшла церемонія вручення премії British Fashion Awards.

Британська рада моди вручає її тим, чий стиль вважає найвишуканішим. А також – модельєрам, які допомагають його створювати. Цьогорічну нагороду за надзвичайні досягнення отримав Джорджіо Армані. На червоній доріжці найвідоміші кінозірки фотографувалися із 87-річним дизайнером. Іконою моди визнали 49-річну Наомі Кемпбелл. Гроші з квитків на церемонію вручення премії традиційно йдуть на доброчинність.

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