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Олена Баранова |

Як пройшов дитячий шаховий турнір Kyiv Chess Open

Перший відкритий міжнародний дитячий шаховий турнір Kyiv Chess Open зібрав юних шахістів. Учасники приїхали з різних куточків країни, аби продемонструвати свої здібності та поборотися за призи. Головний з яких – 200 тис. грн, є найбільшим в історії України серед шахових турнірів. Місцем проведення змагання став інноваційний парк UNIT.City.

Як зазначають представники федерації, турнір пройшов на високому рівні.

Керівництво Київської федерації шахів вже планує нові заходи. А Василь Хмельницький, засновник холдингу UFuture та інноваційного парку UNIT.city, цілком підтримує популяризацію та розвиток інтелектуального спорту в Україні.

Як навчитись грати в шахи

Шахи – популярна гра, що розвиває інтелект, логічне мислення та уважність. Щоб успішно грати та вигравати, потрібно регулярно тренуватися, а також приділяти час теоретичним знанням.

Факти ICTV підготували покрокову інструкцію, яка допоможе швидко навчитись грати у шахи з нуля.

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