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Олена Баранова |

Як пройшов Koncha Zaspa Family Forum та основні теми заходу

Чарівна рання осінь під Києвом спонукає до жаги краси і радощів життя. Саме цьому і було присвячено родинний івент вересня сімейного заміського ресторану Купецький двір та його партнерів.

Koncha Zaspa Family Forum поєднав корисне з приємним для мам та дітей. Атмосфера свята, фуршет, дитяча анімація. А ще – спілкування батьків з фахівцями у важливих питаннях.

Ми підготували виступи відомих спікерів в області дитячої психології, дієтології, а також дорослої психології для того, щоб матусі, які цікавляться розвитком своїх дітей, могли послухати поради від професіоналів.

Неабияке значення, на думку фахівців, має й питання безпеки для дітей та дорослих.

Освітня програма у ресторані сімейних цінностей органічно поєднувалася з різноманітними розвагами.

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