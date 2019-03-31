Як проводять екзит-поли та коли оголосять перші дані

Представника Національного екзитполу можна зустріти на виході з дільниці. Опитування абсолютно анонімне і обов’язково лише письмове.

Экзит-пол — у буквальному перекладі — опитування на виході, вигадали американські телевізійники, як рейтингову забаву. Поки офіційні дані ще рахували, глядачі вже приблизно знали, яке місце посів їхній фаворит.

З одного боку анкети — список кандидатів. Їх 39. З іншого — 4 запитання. Це щоб скласти портрет виборця. А ще респондента попросять відповісти, коли саме він визначився із кандидатом.

Для України це вже 15-й Національний екзит-пол. Профінансували його міжнародні донори. Організували три авторитетні українські компанії.

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Зовнішня розвідка попередила: Кремль готує фальшиві екзитполи для дискредитації українських виборів. Тому перш, ніж вірити оголошеним відсоткам, варто поцікавитися, хто їх рахував і замовляв.

У день виборів спеціально підготовлені інтерв’юери національного екзит-полу опитають 17 тисяч виборців по всій Україні. Окрім спецдільниць.

Статистична похибка не має перевищити 2,5%. Соціологи вважають це досить точним результатом. Але розрив між кандидатами може виявитися наскільки мізерним, що головна інтрига першого туру збережеться до оголошення даних ЦВК.

Попередні дані Національного екзитполу соціологи оголосять щойно зачиняться дільниці – о 20:00. Глядачі нашого каналу зможуть першими побачити все наживо у спеціальному випуску.

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