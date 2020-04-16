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Як релігійні заходи рознесли Covid-19 по світу та що робити Україні

Як з’ясовують аналітики, у багатьох країнах поширенню вірусу ще на початку сприяли релігійні заходи. Саме через зібрання у церквах Covid-19 стрімко охоплював міста та цілі держави.

Зокрема в Південній Кореї перші випадки коронавірусу були зафіксовані в членів однієї з християнських сект – служби не припинились і ці люди інфікували десятки інших у різних містах.

У США біля Нью-Йорка перші спалахи стались у єврейській громаді – саме там зафіксували перших шість десятків хворих.

У Франції, у місті Мюлуз на євангелійському зібранні серед 2,5 тис. людей було кілька інфікованих, і тому хвороба розійшлася по всій країні та навіть в інші держави. І саме Мюлуз – нині епіцентр хвороби.

Так само було у Греції та Ізраїлі. Тож, нині для України дуже важливо не повторювати помилки й утриматись від Великодніх святкувань у церквах.

Факти ICTV раніше писали про те, що у Південній Кореї різко зросла кількість заражених коронавірусом через релігійну секту.

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