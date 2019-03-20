Блондинка в законі: як Різ Уізерспун стала популярною

Різ Уізерспун володіє сильним характером, непохитною волею і талантом заключати вдалі ділові угоди.

Зірка фільму Блондинка в законі Різ Уізерспун не така проста, як може видатися. За підсумками 2017-го увійшла до списку найвпливовіших жінок у бізнесі.

Різ займається бізнесом з 2000 року. У свої 24 заснувала власну продюсерську компанію Type A Film. Саме вона зняла всі фільми Блондинка в законі, які загалом зібрали понад $260 млн. А в 2012-му Різ створила ще одний продюсерський центр Pacific Standard, що створив один з найуспішніших серіалів десятиліття Велика маленька брехня.

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Першу роль в кіно отримала в 14-ть, у фільмі Людина на Місяці. Дебют приніс Різ першу номінацію Молодий актор, що було престижно для невідомої молодої актриси.

Саме Уізерспун – одна з дев’яти акторок, які завоювали Оскар, Золотий глобус, премію Гільдії акторів і BAFTA за одну роль Джун Картер у стрічці Переступити межу. Всього на рахунку зірки півсотні ролей у проектах різних жанрів: від комедій до детективних драм.

Але справжню популярність принесла роль білявки-інтелектуалки Елль Вудс в романтичній комедії Блондинка в законі.

До слова, розраховувати можна лише на себе! І сторія успіху Міли Куніс.

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