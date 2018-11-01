Як роблять одяг з переробленого пластику в Україні

У Фастові з 2013 року працює великий завод з переробки пластикових пляшок – його відкрили китайці, інвестувавши 10 мільйонів доларів.

З відходів виготовляють штучну вовну, з якої потім інші виробники роблять одяг, подушки та інші корисні речі.

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Але в Україні закордонні бізнесмени не можуть знайти достатньо пластикових пляшок і змушені купувати їх закордоном – бо ми ще не навчились сортувати відходи.

70% волокна купують українці. Решту відправляють до Білорусі, Польщі, Бельгії, Туреччини, Німеччини та Італії.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що в Україні з багатоповерхівок зникнуть смердючі сміттєпроводи.

Опубліковано Листопад, 01 в 21:43



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