Як робити розвиваючі книжки з фетру своїми руками і заробляти на цьому

М’які книги для малечі з любов’ю. Концепцію сюжету жінка тримає в секреті аж до втілення у життя. Спочатку розробляє викрійки, готує основу книги – це 100% бавовна з дублерином, аби сторінка тримала форму. На кожну – фетрові елементи, відповідно до задуму.

Книга – універсальна. З нею не лише можна вчити кольори й предмети, застібати-шнурувати-приліплювати речі, пробувати на дотик і на смак. Дитина легко може навчитися садити город, збирати врожай у саду, варити з нього джем чи вибрати овочі на суп.

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Книги розділені на три вікові категорії. Розраховані на вік від 6 місяців до 6 років, відповідно і завдання від простих – до складніших. На виготовлення однієї – жінка витрачає до 12-ти днів, залежно від наповнюваності і кількості сторінок.

Психологи посилаються на наукові зарубіжні дослідження про користь таких видань. Кажуть, чим раніше дитина спробує, відчує і побачить таку книгу, тим швидше розвиватиметься.

До слова, збудувати міст і створити блискавку: як зацікавити дитину навчатися.

Опубліковано Cічень, 20 в 15:16



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