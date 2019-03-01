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Як Росія почала окупацію Криму: чому не стріляли і де було найбільше зрадників

5 років тому 90 російських сенаторів дозволяють Путіну почати війну з Україною.

А українські депутати за 4 роки до анексії дозволяють Путіну удвічі збільшити військовий контингент на півострові, без обмеження пересування.

І ось після втечі Януковича, російські “зелені чоловічки”, відчуваючи безкарність за воєнну агресію захоплюють кримський парламент та блокують українські військові частини.

Чому не відкривали вогонь, пояснює легендарний український льотчик Юлій Мамчур. Каже, окупаційні війська прикривалися дітьми і жінками.

Українські військові протрималися в окупованому Криму місяць. Час, який був вкрай необхідний країні.

За цей час російські окупанти  вербують  українців , обіцяють високі зарплати та житло. Тих, хто не піддається, беруть у полон. З тих, хто зраджує присязі, роблять героїв, тимчасово.

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З 13,5 тис. військових у Криму, після анексії на материкову Україну повернулась лише третина. Залишився вірним Батьківщині лише кожний третій прикордонник. Найбільше зрадників виявилось у кримській Службі безпеці, аж 90%. Ну, і найслабшою ланкою в силових відомствах стали кримські правоохоронці. Не зрадили Україну менше 1% міліції.

Хоча геройство тих, хто витримав, вражає. Тому що, боятися тоді було чого. Кремль починає першу хвилю репресій проти проукраїнських кримчан. Їх затримують, влаштовують допити та катують. І стосується це не лише військових.

Своїми діями росіяни залишили без рідного дому 22 тис. жителів півострова. Зафіксовано 15 смертей, 4 десятки насильницьких зникнень, 8 десятків ув’язнень та півтори сотні катувань. Окупація триває.

До слова, як українські миротворці врятували тисячі мусульман у Боснії.

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