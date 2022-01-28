Як розпізнати неякісну продукцію: чого не має бути у ковбасі

І на свята, і в повсякдень, українці люблять поласувати ковбасою. Це вже багаторічна гастрономічна традиція. Маємо сорти на будь-який смак і гаманець. Проте ковбаса – точно не той продукт, на якому можна заощадити.

Недобросовісні виробники маніпулюють старими звичками до лікарської, дитячої та інших сортів. Насправді ж змінюють рецептуру і склад. Подеколи настільки, що важко знайти м’ясо у ковбасі. Потрібно знати, які інгредієнти у псевдоковбасі точно мають відбити у вас апетит.

Варена ковбаса

– Рецепт справжньої варенки простий: яловичина вищого сорту – 25 кг, свинина напівжирна – 70 кг, яйце куряче 3 кг, молоко сухе знежирене – 2 кг, – розказав головний технолог ковбасного виробництва Генадій Рижков.

На цьому підприємстві готують різну ковбасу понад 24 роки. Для вареної спершу подрібнюють м’ясо у фарш, додають спеції, сухе молоко і яєчний порошок. Згодом змелюють в однорідну масу, пакують і насамкінець – термічна обробка.

Вищий ґатунок – не перший

Вищий ґатунок не плутайте з першим. У першому за державним стандартом не 100% м’яса, а 70%. Решту об’єму наганяють соєю, крохмалем, надмірною вологою. А ще ММО – м’ясом механічного обвалювання.

– Що це таке? ММО – це перемелені кістки, хрящі та шкіра. У другому сорті цього ще більше, – говорить декан факультету харчових технологій, професор Лариса Баль-Прилипко. – Особливо, коли використовують м’ясо механічного обвалювання курей, то там ще й шкіра, жир курячий і кістки тощо. І це така сировина, яка дуже гарно псується.

Несумлінні виробники кладуть ММО більше дозволених 10% від маси.

– Використання великої кількості ММО – є кримінальним злочином і тягне кримінальну відповідальність в усьому світі, – нагадав голова аграрного комітету Української асоціації бізнесу і торгівлі Михайло Малков. – Я хочу звернути увагу на глобальний термін харчове шахрайство, який, на жаль відсутній у нашій юридичній практиці.

Допоки харчове шахрайство не є злочином в Україні, вчімося відрізняти неякісну ковбасу самостійно. Капаємо розчин йоду. Якщо плями потемнішають – тоді у ковбасі більше крохмалю, ніж м’яса. Але наш йод не потемнішав, а несподівано розчинився в ковбасі.

Тут немає перевищення по рослинному білку, але є використання низькосортної м’ясної сировини. Тобто технологічна фальсифікація.

Пористість, незрозумілі білі крупинки, надмірна пружність – такою не має бути добра ковбаса. Ми здали до лабораторії два зразки варенки – найдешевшої за 60 грн і дорогої лікарської за 260. Досліджували наявність сої, адже саме вона може містити ГМО та надлишок вологи.

– За результатами досліджень, ми отримали незначне перевищення вмісту вологи, в лікарській ковбасі, – повідомила начальниця хіміко-аналітичної лабораторії ДП Укрметртестстандарт Тамара Назаренко. – Ковбаса відповідає другому сорту. Добавок сої в обох зразках ковбаси не знайшли.

Проте, на думку дієтологів, видихати зарано. Насторожити має надто рожева ковбаса. Якщо її випрати, вона посіріє, бо вимиється хімічний барвник – нітрит натрію.

Ще одне зло псевдоковбаси – підсилювачі смаку та загущувачі.

– Загущувачі тим погані, що їм все одно, що загущувати – ковбасний фарш чи нашу кров, – говорить дієтолог, імунолог Людмила Гончарова.

Якщо вже споживаєте ковбасу – то купуйте якісну і недешеву, не менше 250 грн. за кілограм. Вибираючи – порівнюйте ціну зі складом. Вищого сорту за 100 грн не буває. Пам’ятайте- за якість треба платити.

Фото: Deositphotos

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.