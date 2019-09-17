Як розрахувати вартість гектара після зняття мораторію на продаж землі – формула

Влада планує завершити реформи у системі земельних відносин до кінця року. Йдеться про скасування мораторію на продаж землі, який в Україні діє вже 18 років. Під різними приводами Верховна рада України сім разів приймала рішення продовжувати його починаючи з 2001 року.

Тож з того часу українці мали можливість лише здавати в оренду виділені державою ділянки. Міжнародні партнери України вже кілька років поспіль вимагають зняти мораторій і пророкують зростання економіки на 2-3% додатково.

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Українська ж влада лише цього року заявила про реальні плани ввести обіг землі. Фермери таку звістку прийняли по різному.

Фермерам працювати уже важче, адже щойно з’явилася новина про відкриття ринку землі – почали приходити селяни, які готові її продати.

Прогнозована вартість землі від $1 до $2 тис. за гектар, залежно від регіону і якості наділів. Уряд анонсує зниження кредитних ставок до 14%, аби можна було викупити землю і працювати на ній далі.

Під питанням – доступ до викупу землі іноземцями, бо для них кредитні ресурси можуть бути більш доступними.

Втім за опитуваннями експертів, більшість власників здаватимуть землю в оренду. Бо розуміють, що ціни зростатимуть і мати такий актив завжди вигідніше.

Мінімальну ціну землі економісти визначають просто – вартість річної оренди множать на 20 років. Якщо за рік з гектара ви отримуєте 1,5 тис. грн, то продати його можете щонайменше за 30 тис. грн.

Противників земельної реформи щороку меншає. Адже вони розуміють, що чесний і прозорий ринок міг би пришвидшити розвиток країни.

Нагадаємо, Кабмін прорахував 25 сценаріїв реформи ринку землі.

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