Як рятували екіпаж танкера Делфі та в якому стані моряки

Екіпаж нафтового танкера Делфі, який всю ніч дрейфував в одеській акваторії – врятовано. Опівдні водолаз доставив на судно канат і по ньому на човні визволили всіх трьох моряків-українців.

Судно з травня стояло на рейді порту міста Південний, але через морський шторм його зірвало з якоря і понесло до Одеси. На допомогу танкеру з порту вийшли буксири Австралія та Іванов разом з пошуково-рятувальними катерами.

Екіпаж категорично відмовлявся від будь-якої допомоги та чекав наказів власника корабля. А той не виходив з ними на зв’язок. Танкер знеструмило, паливо й провіант закінчувалися. Капітанові пропонували відтягнути корабель, коли ще була можливість, але він відмовився нібито через високу вартість.

Весь цей час на морі вирував шторм. Триметрові хвилі й шквальний вітер прибили танкер до хвилеріза, до нього вже неможливо було дістатися морем через якірний ланцюг, який міг нашкодити буксирам.

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Хоч корабель був порожній, з нього витікало паливо, утворюючи на воді масні плями. Згодом, через шквальний вітер судно лягло на правий борт. Тож керівники рятувальної операції вирішили екстрено евакуювати команду. Водолази, тримаючись за мотузки, по одному діставали моряків. На каретах швидкої допомоги їх госпіталізували до найближчих лікарень. Найбільше постраждав капітан, який майже 2 години провів у воді. Він у важкому стані.

Танкер Делфі ходить під прапором Молдови і, як виявилося, з кінця минулого року не має дозвільних документів. Наразі судно залишається на місці. В районі аварії зафіксували перевищення нафтопродуктів у воді у 53 рази.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як в Одесі танкер Делфі зазнав лиха через удари в хвилеріз.

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