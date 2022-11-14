Як стати незалежним від загальної електромережі: українець вигадав метод, який врятує від холоду

Іванофранківець Ігор Шерепот до холодів і блекауту підготувався завдяки сонячній панелі на балконі. Чоловік – фотограф. Його заробіток напряму залежить від електрики в домі, тому намагається бути незалежним від загальної електромережі.

На вікні встановив сонячну станцію, аби вона ефективно працювала, власноруч зреконструював акумулятор. Вдома розробив таку систему обігріву та освітлення, яку можуть живити повербанки, які заряджаються від сонця.

– Сонячна панель розташована назовні на вулиці, бо скло трохи забирає сонця. І от від неї йдуть дроти на контролер сонячного заряду, – розповідає Ігор.

У домі чоловіка від сонячної панелі, встановленої на балконі, працює чимало техніки. Надлишок енергії накопичується в акумулятор, який Ігор зробив власноруч.

– Він може 1000 Вт віддавати одну годину, або 100 Вт 10 годин або 10 Вт – 100 годин. Ось так. Воно важить сумарно десь п’ять кілограмів, – зазначає Шерепот.

Він має дивний вигляд, зізнається чоловік, але значно дешевший – коштує 15 тис. грн. Готова зарядна станція стартує від 60 тис. грн. Акумулятор – головний етап в накопиченні сонячної енергії.

Від сонячної енергії в домі Ігоря працює кондиціонер, який обігріває кімнату. Його він обрав інверторний, бо звичайний працює лише коли надворі 0 градусів. Цей з вулиці забирає повітря навіть при -15. Він дорожчий, але ефективніший. В домі два кондиціонери. Ще чоловік обігрівається електроковдрою.

За 700 грн купив теплу жилетку, яка гріє за допомогою повербанку. Її можна носити під верхнім одягом. Електроустілки – для тих, хто довго в холоді сидить без руху. Вони працюють від заряду у 5 В – це цілком безпечно.

Свою квартиру чоловік обладнав світлодіодними стрічками. Та в запасі має кілька спеціальних діодів.

– Отака штучка маленька – це сучасна альтернатива свічки. Коштує $2. Ви її вставляєте в повербанк і вона світить у разів шість яскравіше, – зазначає Ігор.

Від розетки в його домі працює бойлер, холодильник та пральна машинка. Решта пристроїв заряджається сонцем. Під час віялових відключень уже випробував домашні гаджети. І, запевняє, сучасні технології не лише дозволяють економити, вони можуть врятувати від холоду та гарантувати світло.

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