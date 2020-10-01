Як стати патронатною сім’єю: все, що потрібно знати і покрокова інструкція

Патронатні сім’ї в Україні не мають достатньої популярності. Більшість українців навіть не знайомі з цим терміном.

Натомість вже чотири роки діє державна програма, згідно якої потенційно кожна родина може взяти на тимчасове перебування дитину у складних життєвих обставинах. І за це держава заплатить 16 тис. грн.

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Дитячі притулки та реабілітаційні центри мають щезнути – таке передбачає державна реформа.

Україна переходить на формат патронатної сім’ї – діти отримують тимчасовий прихисток у родинах, максимально до шести місяців. Після чого дитина повертається або в біологічну сім’ю, або усиновлюється.

Вісім років тому почали відповідний експеримент, він виявився успішним – тож у 2016 році ухвалили закон. Дві експериментальні родини в Києві довели на власному досвіді, що вони здатні створити благополуччя і реальну турботу про дитину.

Наталія місяць патронує 13-річну Вероніку, біологічна мама дівчинки веде асоціальний спосіб життя. У цій тимчасовій сім’ї дівчинка перестала бути замкнутою і пригніченою, щебече про уроки історії та радиться як правильно робити аплікації.

Кілька років тому країна здригнулась від історії про жінку, яка на дев’ять днів лишила самих у квартирі 1-річного сина і 2-річну доньку. Хлопчик помер, а дівчинку виходжувала патронатна сім’я.

До 2026 року в патронатні сім’ї мають бути влаштовані 9 тис. дітей з притулків і соціально-реабілітаційних центрів. Але для цього потрібні 2,5 тис. вихователів, зараз їх лише 139.

Патронатні вихователі – це офіційно працевлаштовані робітники по договору. Їм нараховується пенсійний стаж, а зарплата в місяць складає 11 тис. грн + 5 тис. грн на утримання дитини.

За останні роки кількість патронатних вихователів у Києві не збільшилася. Олександр Івашков, разом зі своєю громадською організацією шість років опікується дітьми в притулках і реабілітаційних центрах.

Він каже, що закон про патронатні сім’ї лишається здебільшого на папері.

У Міністерстві соцполітики визнають, що не рекламують патронату, натомість перекладають відповідальність на об’єднані територіальні громади.

Як стати патронатом для дитини

Щоб стати патронатним вихователем вам необхідно зробити такі кроки:

звернутися до Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

зібрати пакет документів;

пройти двомісячне навчання, під час якого потрібно отримати позитивні рекомендації;

підтвердити наявність власного житла;

підтвердити наявність задовільного стану здоров’я.

Ставши патронатною сім’єю, ви зможете реально допомогти дітям у складних життєвих обставинах. В Україні таких дітей зараз 9 тис.

Муніципальна няня

Кабмін вніс зміни до порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років муніципальна няня.

Наразі вже 34,6 тис. осіб отримують компенсацію з догляду за дитиною до трьох років. Загалом на цю бюджетну програму у 2020 році передбачено 268,8 млн грн.

Муніципальна няня України – це спеціальна програма держави, яка передбачає, що уряд протягом трьох років частково відшкодовує батькам послуги няні, яка доглядає дітей віком до шести років.