Як стати таксистом у Греції: ліцензія за €90 тис. і лише 25 тис. дозволів

Робота таксиста в Греції ще й досі в категорії так званих закритих професій. Майже 40 років тому держава продала обмежену кількість ліцензій на таксі. По всій країні їх 25 тис., лише в Афінах – 17 тис. Досі цими ліцензіями володіють ті самі люди чи сім’ї. Влада просто визначалася, кому саме продавати ліцензії – політична прихильність.

Зараз ніхто вже не пригадує ті часи, проте ситуація за роки не змінилася. Просто взяти й почати таксувати – нереально.

Марія та її компанія, яка впровадила в Греції інтернет-сервіс для виклику таксі, в постійному протистоянні з потужною профспілкою таксистів. Таксисти хочуть жити по-старому, всі новації розцінюють як зазіхання на їхню територію та гаманець. Uber, до речі, в цій війні програв – пішов з Греції через тиск профспілки. Сервіс Біт поки тримається, бо клієнт обирає новий рівень сервісу.

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Таксисти-старожили не хочуть чути про якісь рейтинги рівня сервісу, вважають, що за допомогою нових технології їх дурять.

Зараз ціна ліцензії коливається від 70 до 90 тис. євро.

Євросоюз протягом останнього десятиліття вимагає від Греції дати всім жителям країни рівний доступ до професій та роботи. Адже, окрім таксі, так само не можна потрапити в сферу фармації чи навіть торгувати на базарі.

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Опубліковано Вересень, 25 в 17:08



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