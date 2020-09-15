Як створюють сюжети Фактів ICTV і що залишається за кадром

200 тис. сюжетів – саме з таким результатом Факти ICTV підійшли до свого ювілею. Для більшості людей кількість матеріалів – це просто цифра. Поїхав, зняв і показав, що тут такого важкого? А от і ні. Лише над одним трихвилинним сюжетом працює команда із 30 людей.

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Іноді лише для одного сюжету журналісти опитують десятки спікерів, проїжджають сотні кілометрів, роблять декілька десятків телефонних дзвінків, на зйомках ризикують і живуть проблемами героїв сюжетів – це не тільки серйозна і відповідальна робота. А ще треба багато знати, читати і аналізувати, щоб кожен сюжет потрапляв у ціль.

– Коли в нашому сюжеті є п’ять спікерів, чиновник, експерт та герой, здається, що ми їх вишикували, в рядочок і вони всі чекали на нас. Але насправді, це не так. До того, як вони дають згоду на те, щоб з нами спілкуватися, ми обриваємо десятки телефонів, – зізнається кореспондентка програми Факти ICTV Оксана Михайлова.

Іноді трихвилинний матеріал доводиться знімати кілька днів, а то й тижнів. Залежно від теми читаємо додаткову інформацію, знімаємо, редагуємо, монтуємо і відправляємо в ефір.

Усі дні на Фактах ICTV ніколи не будуть схожими між собою. Адже це завжди нова інформація та неймовірна пригода.

Програма про людей і для людей – Фактам ICTV виповнюється 20 років. 18 вересня 2000 року в ефір вийшов перший інформаційний випуск – з маленької студії, молода і талановита команда, гучно заявила про себе в українському телепросторі.

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