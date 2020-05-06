Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle

Як тримати себе в формі під час карантину та не набрати зайву вагу

Карантин змусив сидіти вдома, близько до кухні і холодильника, де завжди є щось смачненьке. Багато хто на карантині набрав зайві кілограми, хоча є і ті, хто з правильним режимом навпаки – схуд. У будь якому випадку, карантин, як хронічний стрес, повпливав на всіх.

15 хвилин інтенсивних вправ щодня, чіткий графік прийому їжі і максимум позитивних емоцій – і можна забути про зайві кілограми. До того ж, дієтологи радять і на карантині, і під час виходу з нього дотримуватися чіткого графіку прийому їжі.

Докладніше про дієту на карантині дивіться у сюжеті Оксани Михайлової.

До слова, Факти ICTV розповідали про тренування українських спортсменів на карантині.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Карантин в Україні: що відбувається 6 травня (КАРТА)
Карантин в Україні: що відбувається 6 травня (КАРТА)
Відновлення чемпіонату Німеччини з футболу відклали
Відновлення чемпіонату Німеччини з футболу відклали
Без м’яса, молочки та більшості овочів: як працюють київські ринки після відкриття
Без м’яса, молочки та більшості овочів: як працюють київські ринки після відкриття
Масових заходів 8 і 9 травня в Україні не буде через карантин – Шмигаль
Масових заходів 8 і 9 травня в Україні не буде через карантин – Шмигаль
У Дніпропетровській області за добу 90 людей захворіли на Covid-19
У Дніпропетровській області за добу 90 людей захворіли на Covid-19
Правила карантину в Україні – все, що потрібно знати
Правила карантину в Україні – все, що потрібно знати
Захисні костюми замість ексклюзивних вбрань: як Covid-19 змінив фешн-індустрію
Захисні костюми замість ексклюзивних вбрань: як Covid-19 змінив фешн-індустрію
Адаптивний карантин: як і коли в Україні зніматимуть обмеження та які залишаться
Адаптивний карантин: як і коли в Україні зніматимуть обмеження та які залишаться

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка