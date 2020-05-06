Як тримати себе в формі під час карантину та не набрати зайву вагу

Карантин змусив сидіти вдома, близько до кухні і холодильника, де завжди є щось смачненьке. Багато хто на карантині набрав зайві кілограми, хоча є і ті, хто з правильним режимом навпаки – схуд. У будь якому випадку, карантин, як хронічний стрес, повпливав на всіх.

15 хвилин інтенсивних вправ щодня, чіткий графік прийому їжі і максимум позитивних емоцій – і можна забути про зайві кілограми. До того ж, дієтологи радять і на карантині, і під час виходу з нього дотримуватися чіткого графіку прийому їжі.

Докладніше про дієту на карантині дивіться у сюжеті Оксани Михайлової.

До слова, Факти ICTV розповідали про тренування українських спортсменів на карантині.

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