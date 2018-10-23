Як у холодну пору року зберегти тепло і гроші – основні поради

Ціна на газ зростає, збільшуються комунальні тарифи, люди активно шукають способи економії. З фахівцем з енергозбереження ми проінспектували будинок площею близько 100 квадратів і зібрали основні поради, як у холодну пору року зберегти тепло і гроші.

Про енергозбереження двоповерхового будинку поблизу столиці господар подбав ще на стадії зведення. Нашому експерту з енергоефективності Віктор показує засклену терасу, це своєрідний термос, що зберігає до 7 градусів тепла. Не економили тут і на фундаменті та утепленні стін.

У найхолоднішу зиму Віктор витрачає лише 250 кубів газу, платіжка, скажімо, за лютий – всього 2 тис. гривень за все. Теплу підлогу і батареї нагріває газовий котел, а воду – бойлер, він, до речі, окупився за два сезони. Додаткова економія – двозонний лічильник.

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Відсікаючі батареї під вікнами не дозволять холоду потрапляти до приміщення. Терморегулятори на батареях подаватимуть лише потрібний градус тепла. Більш ефективними будуть опалювальні радіатори, коли їх не затулятимуть меблі чи важкі штори.

Експерти закликають комплексно дбати про енергозбереження, тільки так можна суттєво заощадити.

До слова, розумні лічильники: як економлять світло та коли окупляться.

Опубліковано Жовтень, 23 в 22:05



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