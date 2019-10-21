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Як у Китаї. Реакція соцмереж на смог у Києві

Задимлення накрило столицю України. Причини густого туману обговорюють на вулицях. А в соцмережах навіть лякали, що Україну з самого ранку накрило хмарою чадного газу. Нібито, рівень забруднення найвищий в Європі, на рівні з промислово забрудненими районами Китаю.

Влада одразу почала спростовувати погодний апокаліпсис. Там визнали, що смог у Києві є, але перевищення норм отруйних речовин не виявили у жодному з районів міста.

Читайте: Чому в Києві смог і чи потрібно носити маску

Просто поєдналися кілька негативних факторів – значний перепад денних і нічних температур, відсутність вітру, спалення листя навколо столиці та ще й тління торфяників поблизу Києва. Інформацію з інтернету про те, що показники у Києві перевищують допустимі у десятки разів – фахівці називають фейком.

За прогнозами, густий туман протримається над Києвом ще до 27 жовтня. Прем’єр Олексій Гончарук прокоментував ситуацію із забрудненням повітря, він заявив, що необхідні перевірки ще тривають.

Навіть дані мобільних карт, про які багато писали у соцмережах, зафіксували середні показники, на відміну від Китаю. Там київський смог взагалі вважався б приємною погодою, адже блакитне чисте небо для жителів деяких азійських міст велика рідкість.

В Індії через смог нещодавно оголошували надзвичайний стан, скасували заняття у школах. Прогулянку вулицями міста жителі порівнювали із перебуванням у газовій камері. Бо рівень забрудненості повітря перевищував норму в 70 разів.

В Україні ж показники в допустимій нормі. Водночас під час сильного задимлення радять дотримуватися простих правил. Вікна краще не відкривати і необхідно зволожувати приміщення. Потрібно пити більше води, приймати душ після прогулянки вулицею і промивати ніс розчином солі.

Нагадаємо, у Києві фіксують перевищення кількості небезпечних речовин у повітрі вздовж проїжджих частин зі скупченням автотранспорту.

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