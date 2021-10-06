Як у Києві відбуваються урочистості вшанування жертв Бабиного Яру

В Україні із 17.00 тривають урочистості вшанування жертв Бабиного Яру.

Державний симфонічний оркестр Німеччини виконав симфонію №13 Шостаковича на вірш Євгена Євтушенка Бабин Яр. Саме завдяки цьому твору світ довідався про трагедію.

Гостей попросили не аплодувати, адже це не концерт, а фактично жалобна церемонія.

Відкрили й інсталяцію художниці-концептуалістки Марини Абрамович Кришталеву стіну плачу. Стіна завдовжки 40 м, заввишки 3 м й важить 300 т.

Кришталева стіна плачу стане одним з найбільших у Європі арт-об’єктів останнього десятиліття.

Над концепцією Марини Абрамович працювала півтора року, а створення тривало три місяці.

– Це не просто стіна плачу. Це стіна зцілення й думок про краще майбутнє. Я зробила її із вугілля й кристалів. Чорне символізує темні ситуації минулого, а кришталь – не сльози, а світло й надію, – пояснює мисткиня Марина Абрамович.

Вугілля художниця використала українське, а кришталь – бразильський. По інсталяції стікає вода, тому є відчуття, що перебуваєш біля стіни плачу.

– Це не лише скульптура, це ще й елемент перформансу, що допомагає донести до людей суть того, що тут відбувалося. Так будується зв’язок між митцем і відвідувачами, – говорить бізнесмен і меценат Віктор Пінчук.

Після відвідування меморіальних об’єктів прозвучали молитви равинів.

Відбудеться також виступ Гідона Кремера та солістів оркестру Кремерата Балтика (Німеччина, Литва, Естонія) та віолончеліста Міші Майського (Бельгія/Ізраїль).

Із жалобною промовою виступає президент України Володимир Зеленський.

Новина доповнюється…

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.