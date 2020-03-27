Як Україна відстояла Крим в 90-х і чому не впоралася в 2014-му

Кримський сценарій 2014-го року Росія намагалася здійснити із середини 90-х. 25 років тому в березневі дні Україна впоралася з цілком реальною загрозою втратити Крим.

У 90-х Верховна Рада Криму утворила посаду президента. Вона була антиконституційною, тим не менш, президентом став Юрій Мєшков. Він мав на меті ввести рубль і видавати російські паспорти, щоб зрештою приєднати Крим до Росії.

Добре зрозумів загрозу щойно обраний другий президент Леонід Кучма. За його головування, ситуація відразу почала змінюватися.

Кучма почав складну політичну гру, зіштовхнувши між собою дві проросійські сили – керівництво кримської Верховної Ради та Мєшкова. За кілька місяців Кучмі вдалося кардинально послабити Мєшкова і 17 березня 1995 року Україна блискавичною операцією відновила свій суверенітет над Кримом. Подробиці у сюжеті Оксани Михайлової.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Генасамблея ООН проголосувала за резолюцію про захист прав людини в Криму.

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