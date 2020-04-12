Як Україна відзначає католицький Великдень і Вербну неділю в умовах карантину

У соборі Воскресіння Господнього – головного храму греко-католиків в Івано-Франківську, двері закриті. Літургію священики правлять всередині. По завершенні посвячену вербу винесуть надвір. Там її зможе забрати кожен охочий. Більшість вірян літургію слухають онлайн. Чимало івано-франківців надворі.

Українська православна церква двері перед вірянами не зачиняла. Всередині людно, навіть більше дозволеного. Надворі кілька людей та поліцейський патруль. Це не працівники поліції, а курсанти. Кажуть, їх просили всередину храму не заходити. Вони лише пильнують, аби віряни одягали маски та не скупчувалися. Можуть радити чи робити зауваження, виписувати протоколи не мають права.

У Луцьку святкові богослужіння у храмах проводять через гучномовці. Та люди все одно йдуть до церкви святити вербу. Умов карантину дотримуються не всі. У Святопокровській церкві УПЦ МП віряни зібралися на подвір’ї, подекуди без масок, дистанція невелика. Дехто з дітьми заходить у церкву.

Читайте: Коли Великдень у 2020 році

А в Свято-Троїцькому соборі православної церкви України до свята підготувалися, бо розуміли, що люди все одно підуть до храму. Тут намалювали розмітку, позначивши вхід та вихід з подвір’я, і шлях яким мають рухатися віряни. Священики святять вербу, люди дотримуються дистанції.

В Ужгороді вулиці спорожніли. Перед головними міськими храмами теж порожньо. Уже освячену вербу віряни зможуть отримати після богослужіння, приходячи до храму по одному.

Найвідповідальніше до заходів безпеки поставилися римо-католики. Попри те, що у них сьогодні Великдень, костели для вірян зачинені. В Ужгороді в костелі Святого Юрія великодню службу транслюють онлайн. Молитви чути на вулицю. Священники звернулися до вірян із проханням освятити сьогодні паски вдома свяченою водою після служби. Це має зробити голова сім’ї.

До слова, Зеленський привітав християн західного обряду з Великоднем.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.