Як Україні готуватися до світової економічної кризи: Милованов назвав 4 кроки

Україні треба готуватись до світової економічної кризи, яка наближається. Про це заявив новопризначений міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – Тимофій Милованов.

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Аби не постраждати, Україні треба збільшувати обсяги торгівлі з ЄС, мати дружні відносини з МВФ, приваблювати інвесторів та зробити економічну систему гнучкішою та відкритою.

44-річний професор Пітсбургського університету, президент Київської школи економіки, заступник голови Ради Нацбанку – Тимофій Милованов отримав посаду міністра економічного розвитку, торгівлі і сільського господарства. З нею й високий міністерський кабінет на Грушевського, двері в який тримає навстіж, щоб бути ближчим до людей.

Вже розпорядився виправити проблему та оголосив війну паперам.

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Очільник одного з головних міністерств наголошує, головна мета – різке економічне зростання. 40% за 5 років, або 7 на рік анонсовані прем’єром, називає реальністю. Та головне не цифри для статистики, а добробут українців.

Він за рівні правила гри, і за реальну підтримку бізнесу.

Тимофій Милованов сподівається на приплив інвестицій і обіцяє, щоуряд зробить усе, аби той хто чесно вклав гроші в нашу економіку, міг розраховувати на чесний прибуток і справедливий захист своєї власності.

Милованову доручили величезне відомство, об’єднавши міністерство економічного розвитку і торгівлі з мінагрополітики. Цей крок очільник називає логічним та правильним. Каже АПК від цього точно не постраждає, а економіка виграє.

До слова, “стрибок оленя” на 35 років вперед: Милованов про завдання Мінекономіки.

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