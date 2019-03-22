Як український літак Мрія встановлював перші рекорди

Сьогодні рівно 30 років, як український літак Мрія встановив свої перші рекорди. Одразу 110 у першому польоті. І нині продовжує дивувати.

Літак піднімає найбільші вантажі на найвищу висоту. Здатен навіть вивести космічну ракету у верхні шари атмосфери. Нині Мрія – один з найбільших і вантажопідйомних літаків у світі. І конструктори кажуть, і досі весь потенціал літака не використали.

Рівно 30 років тому гордість української авіації встановила майже половину своїх рекордів. Узявши на борт неймовірні 155 тонн вантажу, Мрія піднялася на висоту понад 12 кілометрів і розігналася до 815 кілометрів за годину. На таке не здатен жоден інший літак у світі. А Мрія зробила легко й невимушено. Та ще більший фурор українці згодом здійняли на паризькому авіасалоні в Ле-Бурже. Туди Мрія прилетіла з космічним кораблем Буран на спині.

Читайте: Українська Мрія встановила новий рекорд

Попри свій вік, Мрія готова до чергових звершень. Термін її експлуатації подовжили до 2033 року. І це – не межа. Невдовзі на літак очікує серйозна модернізація.

Нагадаємо, у липні Ан-225 Мрія завершив найбільший за кількістю послідовних рейсів проект у своїй історії, перевізши 12 великогабаритних генераторів у Південній Америці за 12 рейсів,

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.