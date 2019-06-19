Як українці створили один із найпопулярніших сайтів пошуку роботи у світі

Безробіття – це міф, – переконані менеджери з персоналу. Навпаки, хорошого фахівця знайти дуже складно. Для цього вони щодня переглядають тисячі резюме. До речі, один із найпопулярніших сайтів пошуку роботи – український.

Оксана Огнєва – НR сайту Jooble, який входить у трійку найпопулярніших ресурсів пошуку роботи у світі. Щомісяця його відвідує понад 60 млн людей. Створили його 13 років тому двоє українських програмістів, які довго не могли підібрати собі персонал.

Тож з’явилася ідея зібрати на одному ресурсі вакансії з різних порталів пошуку роботи, сайтів окремих компаній, соцмереж. Наприклад, тут можна знайти понад 5,5 тис. вакансій менеджера з продажів у Києві. Інші популярні ресурси пропонують значно менше, 3,5 тис., 1,5 тис. Роботодавці ж платять ресурсу не за розміщення вакансії, а за кожен окремий відгук на неї. Ідеї, здавалося б, на поверхні, але досі ніхто так не робив.

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Сайти Jooble працюють у 71 країні. І всіх їх наповнюють 150 людей з київського офісу. Індонезійську мову Анна Лисюк вивчила в Національному університеті імені Тараса Шевченка. Тепер координує роботу Jooble в Індонезії, де населення майже 250 млн. А от майбутній дипломат, студент Національного університету імені Тараса Шевченка Раян Малік веде сайт в Індії, де живе понад 1,3 млрд людей.

В Україні більше всього бракує лікарів та інженерів. Вони входять у десятку найбільш затребуваних. Тим часом HR знайшли спосіб, як швидко знайти людей на 50 вакансій. Організовують бліц-співбесіди. Це експрес-побачення: реєструєтеся на сайті, приходите у визначений час і швиденько проходите співбесіду. І за день ви вже на новій роботі.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як обрати професію і не програти конкуренцію роботам.

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