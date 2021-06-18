Як українці заробляють на домашніх сонячних електростанціях

Понад 30 тисяч українських родин встановили у себе вдома сонячні електростанції, звівши витрати на комунальні послуги майже до нуля.

За останні три роки кількість охочих зробити свої помешкання енерго-ефективними зросло вчетверо.

Як показує офіційна статистика, в домашні СЕС українці інвестували понад €600 мільйонів. Найбільше таких сонячних станцій на Дніпропетровщині, Тернопільщині та Київщині.

В’ячеслав, який мешкає у селі Драгомирчани на Івано-Франківщині, одним із перших в області встановив сонячну електростанцію на своєму подвір’ї.

За шість років $16 тисяч, які було витрачено на встановлювальні роботи, вже давно повернулися.

Оскільки СЕС за рік генерує майже вшестеро більше електроенергії, ніж витрачає родина В’ячеслава, весь надлишок він продає у загальному мережу за зеленим тарифом.

– Мій річний заробіток становить близько $2 тисяч, – зізнався чоловік.

За останні декілька років сонячні станції подешевшали.

Якщо брати установку лише під свої потреби, на будинок 100-120 квадратних метрів вистачить найменшої (на 5 кіловат), що коштуватиме до $5 тисяч.

Якщо цікавлять більш потужніші варіанти, наприклад, для заробітку грошей – їхня вартість коливається в межах $10-17 тисяч.

Фахівці радять: щоб використовувати енергію по максимуму, треба встановлювати панелі у сонячних місцях, в ідеалі – це модулі, які самі рухатимуться за світилом.

Це дорожче, проте енергії буде на чверть, а то й на половину більше.

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