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Факти / Відео / Україна

Як укріплюються наші військові та чому вважають, що противник до чогось готується

Марія Малевська журналіст програми Вікна Новини

Українські армійці нині активно поглиблюють траншеї – мусять, бо противник активізувався.

Міномети 82 та 120 калібрів, кулемети, станкові протитанкові гранатомети – тиші на цих позиціях не буває ані дня.

Раз на кілька днів бойовики намагаються підійти ближче до українських рубежів. Це снайпери або диверсійно-розвідувальні групи по кілька чоловік. Наші армійці помічають їх за 300-400 метрів. Тож, спостереження – цілодобове.

Листя опало – противник тепер бачить армійців дуже добре, і, помітили бійці, частіше став провокувати та випробовувати всі вогневі засоби, що має.

Частіше нині гатять і з мінометів. Тож, автомат за спиною, лопата в руках – ось так, камінчик за камінчиком, кирками та зброєю, боронять армійці нині донбаську землю.

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