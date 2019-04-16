Як уникнути шалених черг у відділках реєстрації виборців

За 8 днів українці витратили купу нервів і часу, аби здобути своє право голосу.

В Оболонському відділі реєстру черга лише за посвідченнями. Їх можна буде забрати навіть у день виборів. Кажуть, їм вдалося неможливе – прийняти більше людей, ніж за 3 попередніх місяці, які давалися виборцям перед другим туром. Самі продумали систему, що хто міняє місце вдруге, їхні дані зберігали окремо, і тоді просто ще раз додавали в систему.

Самі українці показали, що не ліниві. Але все було би простіше, якби прив’язки до реєстрації не було.

Загалом понад 300 тис. українців змінили своє місце голосування перед першим туром виборів, майже стільки ж перед другим. Тисячі, а може й мільйони не скористалися цією можливістю взагалі. Багато хто просто злякався черг та бюрократії.

Читайте: Якого числа другий тур виборів президента України 2019

А попереду ще ж парламентські вибори, де історія повториться. І крім того, виборці, які проживають на території, але не зареєстровані, позбавлені права голосу на місцевих виборах.

У парламенті є законопроект, який спростить життя трудовим мігрантам та внутрішньо переміщеним особам.

1 млн не має реєстрації взагалі, понад мільйон внутрішньо переміщених осіб, кілька мільйонів трудових мігрантів, і ще стільки ж закордонних. Загалом до 8 млн українців можуть не віддати свій голос лише злякавшись проходження різних процедур.

До слова, як голосувати на виборах не за місцем прописки.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.