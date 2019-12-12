Як в Італії шиють брендовий одяг зі шкірки апельсина

Апельсин впевнено завойовує своє право на те, щоб людина його не тільки їла, а ще й носила. З апельсинових шкірок, які ми викидаємо, шиють брендовий одяг. На Сицилії цей задум реалізували дві креативні італійки, з відходів вони роблять пряжу та продають її за кордон.

Щороку в Італії накопичується 700 тис. тонн відходів від апельсинів, переробити яке – досить дорого. Та сицилійці знайшли сміттю креативне і екологічне застосування.

Дивіться: Фрукт кривавого кольору. Як вирощують червоний апельсин на Сицилії і чим корисний

Спочатку це була ідея на папері, в дисертації з моди, яку італійка презентувала під час навчання у Мілані. Проект назвали Орандж Файбер, що означає – текстиль із помаранчів. Пізніше до еко-ідеї приєдналася подруга, яка розкрутила проект не лише в Італії.

Через п’ять років розробниць нагородили призом Global Change Award. Далі чергове визнання – італійок помітив дизайнерський дім Сальваторе Феррагамо.

Тижні й місяці у лабораторіях, поки нарешті не з’явилися нитки з апельсинової шкірки, а невдовзі – і омріяна колекція від Феррагамо. Після цього одразу прийшли щедрі інвестори, які вклали сотні тисяч доларів.

Поспілкуватися з дівчатами приїжджали Меланія Трамп, Бріжит Макрон та Крістін Лагард.

Нитки не мають цитрусового запаху, колір теж не помаранчевий. На виробництво метра тканини йде до п’яти кілограмів вже підсушених апельсинових відходів. З них отримують целюлозу, яку перетворюють на пряжу.

Італійки прагнуть, щоб концепт поширився Європою та Америкою, де люблять апельсиновий фреш і водночас дбають про навколишнє середовище.

Нагадаємо, Факти ICTV писали, в якому вбранні зустрічати Новий рік, який колір обрати і що краще не надягати, щоб не розлютити символ 2020 року Щура.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.