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Як в Україні проводять ПЛР-тести і чи витримають лабораторії пік епідемії

Найбільше навантаження через епідемію зараз у лікарів та фахівців вірусологічних лабораторій, де проводять ПЛР-тести. Сьогодні ці 3 букви не знає хіба що лінивий.

Полімеразна ланцюгова реакція-ПЛР була відкрита американським ученим Кері Маллісом. За це він був нагороджений Нобелівською премією з хімії 1993-го. Вперше метод був винайдений у 1983 році, під час роботи Малліса в одній з перших біотехнологічних компаній Каліфорнії. Його задачею було створення коротких ланцюжків ДНК для кращого аналізу змін у ДНК. Саме ці аналізи наразі найточніші у визначенні зараження коронавірусом.

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В Україні таких лабораторій 44, працюють вони на межі своїх сил, подекуди у дві зміни. Лаборантам не вистачає захисту, а лабораторіям – фахівців. Наші медінститути 5 років не готують епідеміологів, і зараз ми пожинаємо плоди такої недалекоглядності.

Олії у вогонь епідемії точно додало і знищення санепідемслужби кілька років тому. Вона можливо десь і дискредитувала себе псевдоперевірками і поборами, та її знищення за нинішніх обставин означає смерть. Як працюють лабораторії, як відбувається дослідження, чи вистачає реагентів і чи витримають лабораторії пік епідемії? Спеціальний репортаж Христини Величанської.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чому можуть відмовити у проведенні тесту.

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