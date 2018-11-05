Як в Україні вирощують органічні продукти

Органіка, фермерська або екопродукція. Дуже часто споживачі ставлять знак рівності не розуміючи в чому різниця. І скаржаться, коли бачать вищі цінники в магазинах, а різниця суттєва. Нині українські виробники органічної продукції знаходяться в активному розвитку і навіть починають завойовувати іноземні ринки.

Органіка – це подвійний контроль якості на всіх етапах виробництва і жодної хімії. Годівля тварин – з чистої землі, поставка молока на завод у герметичних цистернах, виробництво – лише з натуральних продуктів. Заборонені будь-які стабілізатори чи підсилювачі смаку.

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Поки органічний продукт не масовий. Кіло сардельок по 220 грн. – багатьом не по кишені. Та виробник знизити ціну не може, екохарчі вимагають більших витрат і дорожчих технологій. Бо виростити на хімії швидше і дешевше. Зате шкоди людині і землі більше.

До слова, скажи “ні” меду та пиву. Чим відрізняються вегани від вегетаріанців.

Опубліковано Листопад, 05 в 17:44



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