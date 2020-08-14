Як вберегтись на водних атракціонах та чи є компенсація за травми

Веселі морські розваги, що можуть закінчитися травмою чи смертю – на українських пляжах калічаться, а іноді й гинуть відпочивальники, що зважилися гайнути з вітерцем хвилями на банані чи водному байку. Та хто і яким чином має відповідати за їхню безпеку і на що спроможні власники атракціонів у разі лиха?

На пляжах Кирилівки не проштовхнутися, з’їхались сотні тисяч українців та їм пропонують чимало екстремальних розваг.

Один з підприємців показав дозвільні документи, та твердив – там реєстрація водних мотоциклів, дозволи від прикордонників та морської адміністрації. Якщо хтось постраждає – добровільно лікуватиме його власним коштом. Цього року травм на його атракціоні не було, та кілька років тому постраждалому лікування оплатили.

Насправді ж, домогтися компенсації за травму від власника пляжних розваг – дуже складно, навіть через суд, твердить юрист Дмитро Гладкий. Адже для цього поліція повинна провести розслідування, яке може тривати кілька років.

Аби нічого не трапилось, перед виходом у море людей треба інструктувати та видають рятувальний жилет.

Насправді ті, хто ганяє морськими хвилями мають пам’ятати – роблять це лише на свій страх та ризик.

В Україні є різні види водного спорту – каякінг, вейксерфінг, сапінг. Фахівці зазначають, що оволодіти цими плавзасобами зовсім не складно.

Наприклад, байдарки дозволять насолодитися живописними річковими краєвидами, а вейксерфінг прокачає ваші м’язи не гірше за тренажер.