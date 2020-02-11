Як вести онлайн-проекти і організовувати людей – Школа районного адміна у Дніпрі

Як за допомогою соціальних мереж згуртувати людей та як контент впливає на самоорганізацію. У Дніпрі запрацював унікальний проект Школа районного адміна.

Його автор – організатор однієї з найбільших у Дніпрі Facebook-спільнот.

Тренінг триватиме 2 місяці. Організатори впевнені, що цього достатньо, аби навчити людей правильно вести сторінки та пабліки.

Навіщо це потрібно – дивіться у сюжеті Христини Венгеляускайте.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Дніпрі провели тренінги для вчителів з надання першої медичної допомоги.

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