Як Ветеран Хаб допомагає бійцям звикнути до мирного життя: приклад Богдана Тягнибіди

Сьогодні Богдан Тягнибіда виконує па під запальну латину. А 5 років тому уважно слухав такт ворожого автомата на околицях Дебальцевого. Та нині про це не згадує – уся увага на танцювальних рухах.

Богдан служив командиром взводу 128-ї бригади, та навіть зараз не хоче говорити про це.

– Бувають інколи сни, коли мені здається, що я на війні і що йде наступ, а в мене немає набоїв, – говорить Богдан Тягнибіда.

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До війни в Богдана був свій невеликий бізнес, але після Дебальцевого він не захотів знову торгувати інструментом.

Нового себе Богдан почав шукати у Ветеран Хабі – це спільний проект фондів Віктора й Олени Пінчук та громадської організації Побратими. Там безкоштовно підтримують усіх ветеранів – комфортні умови, консультації, юридична підтримка. Уже за рік Богдан планує відкрити власну бізнес-школу. А ще чоловік переконаний: Україна як держава може стати успішним бізнес-проектом.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що в Україні відкрився Ветеран Хаб.

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