Як відкрити бізнес ветерану АТО: пільги, хто допомагає і успішні приклади
Молочні ферми, яблуневі садки, станції обслуговування та перукарні – це бізнес, який започатковують в селах демобілізовані учасники бойових дій. Більшість вояків цим займалися і до передової, та нині залучають до роботи і своїх односельців.
Їхні проекти радо фінансують центри зайнятості, і спонукають чоловіків розширювати бізнес, допомігши бійцям спеціальними курсами. У Вінницькій області уже 183 колишніх вояків започаткували власну справу.
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За цей рік до обласного центру зайнятості звернулися понад 6 тис. демобілізованих бійців. Тим, кому не знайшли роботу, дали гроші на свою справу. Так Віктор Решітник із Устя здійснив свою давню мрію – і має сад.
Та кількох гектарів чоловікові уже мало. До бізнесу він планує долучити побратимів, аби ті також мали роботу. У центрах зайнятості колишнім військовим дають солідні гроші.
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