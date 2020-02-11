Як відкрити власну справу і де взяти стартовий капітал: приклад трьох українців

900 підприємств щодня відкривали в Україні протягом останніх трьох років. Це 20-30 тис. бізнесів щомісяця.

Найчастіше українці зацікавлені у роздрібній та оптовій торгівлі. Найкраще в нас йде сфера програмування, індустрія краси та ресторанний бізнес. Кав’ярень та перукарень – на кожному кроці. Очевидно, що справи у власників йдуть добре.

Відкрити бізнес в Україні нині нескладно. Складно його втримати і розвивати.

Докладніше у сюжеті Наталі Кулик.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як отримати кредити українському бізнесу.

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