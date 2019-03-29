Як відмовитися від газу і платити за комуналку менше – приклад Жовкви

Місто без газу. І це зовсім не про відсталість, навпаки – це сучасна екологічна мрія, до якої впевнено прямують на Львівщині. У Жовкві – приблизно за 30 км від обласного центру – уже наполовину відмовились від блакитного палива – і заощаджують.

За європейські кошти в межах програми Угода мерів у Жовкві взяли курс на енергоефективність. За чотири роки утеплили дитсадки, замінили газ на тирсу. Нині ж – поставили фінальний штрих: запустили модернізовану котельню.

За чотири роки, відколи Жовква доєдналася до Угоди мерів, у місті модернізували систему теплопостачання. Оновили два кілометри мереж – що дозволило на 30% зменшили витрати тепла.

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А головне – частково замінили паливо з надр на альтернативу, відходи деревини. І торік завдяки цьому комунальники зекономили майже 650 тис. грн. Котельня – останній акорд проекту. Раніше вона була газова, тепер тут спалюють тріски.

Нині ж всі процеси, від подачі палива до регулювання температури – автоматизовані. Оператор лише наглядає за процесом. Котлів тут два – один твердопаливний українського виробництва, інший газовий. Він про запас, якщо лютуватимуть морози, увімкнеться автоматично.

Європроект до 2030 року повинен на 40% зменшити викиди вуглекислого газу. В Жовкві це вже вдалося на 15%.

До слова, прийшов, сфотографував, прибрав: світовий флешмоб #trashtag дістався України.

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