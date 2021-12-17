Як відновити організм після хвороб: поради імунолога

Імунітет людини відіграє чималу роль у захисті та відновленні організму після сезонних захворювань, зокрема й коронавірусу. Фахівці вважають, що сприяти підвищенню імунітету та імунореабілітації можуть чимало засобів. Серед них – здоровий спосіб життя, позитивні враження і звісно харчовий раціон.

– Імунореабілітація це по-перше, збалансоване харчування. Корисні речовини, такі як водорозчинні вітаміни можна отримати в рослинних харчах – фруктах, овочах, тощо. А от жиророзчинні вітаміни та поліненасичені жирні кислоти, такі як омега 3,6, можна отримати в таких продуктах як морепродукти, риба, червона ікра, – каже лікар-імунолог Дмитро Мальцев.

Задоволення і гарний настрій також мають значення для імунітету. У безсонячний сезон, кажуть фахівці, навіть смачні і яскраві продукти можуть чинити дива.

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