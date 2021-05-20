Як відзначають День вишиванки на передовій

Сьогодні українці відзначають день вишиванки. Вона стала справжнім символом нації. Її одягають у будні, але частіше на свята. Змінили військовий лад на національний сьогодні й українські воїни, які зараз несуть службу в зоні бойових дій. Захисники розповіли, що для них означає вишивка.

Військовослужбовець Збройних сил України Карина, яка несе службу в одній з бойових бригад на Сході, розповіла, що вперше відправитися на передову без улюбленої вишиванки не могла.

– Все моє дитинство було тісно пов’язане з вишивкою. Моя бабуся часто цим займалася, вона мені прищеплювала любов саме на таких ось візерунках, вона туди вкладала всю свою доброту, теплоту, – розповіла вона.

Для Романа це теж перша ротація на війну. У перший свій фронтовий день вишиванки хлопець відправився вшанувати полеглих бійців.

– Ми на місці, де у 2014 році під час бойового завдання загинули шість військовослужбовців. Одягаючи вишиванку, я поважаю честь і гідність тих військовослужбовців, які загинули за цілісність і незалежність нашої країни, – розповів він.

І в вишитих сорочках сьогодні далеко не всі бійці. Таке вбрання на передовій справжня рідкість. Більшість в окопах у звичних бронежилетах, адже ворог може в будь-який момент почати свої привітання. Як це він зробив уже сьогодні вранці неподалік Авдіївки, зі станкових протитанкових гранатометів.

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Як і з чим носити вишиванку

Персональний стиліст Дарина Кулик розповіла, що не варто боятися носити вишиванки з яскравими квітами та незвичайним орнаментом.

За її словами, вишитий одяг став трендом останніх років. А світові дизайнери пропонують публіці широкий асортимент. Як і з чим носити вишиванку – читайте на Фактах ICTV.

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