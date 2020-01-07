Як відзначають Різдво 2020 парафіяни різних церков України

По всій Україні тривають святкування Різдва. У церквах звучать молитви, на вулицях колядки, а родини збираються разом за столами.

На подвір’ї монастиря чимало вірян зібралися послухати проповідь настоятеля Православної церкви України – Епіфанія.

Під час проповіді очільник Церкви закликав до миру. Він нагадав, що за рік з моменту відновлення Православної церкви України з Московського патріархату до ПЦУ перейшло майже 600 парафій. У новому році, тут сподіваються, тенденції не мінятимуться.

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З Різдвом Христовим вірян привітав і глава Української греко-католицької церкви. Святослав Шевчук також молився, аби цього року мир таки запанував в Україні.

Більше про те, як відзначають Різдво парафіяни різних церков України у сюжеті на YouTube Фактів ICTV.

До слова, президент Володимир Зеленський привітав жителів України з Різдвом і побажав миру кожній українській родині.

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