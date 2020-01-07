Як відзначають Різдво 2020 у Києві, Львові, Миколаєві та Запоріжжі

Гучні колядки, запашні пампушки, медова кутя та духмяний узвар. З року в рік до Шевченківського гаю у Львові сходяться родини й туристи з України та з-за кордону. Аби на власні очі побачити стародавні традиції святкування Різдва. В автентичному селі відчиняють свої двері всі садиби. Тут проводять майстер-класи із плетіння дідуха, ляльки-мотанки та різдвяних павуків.

У Запоріжжі Різдво відзначали по-козацьки. У середмісті, біля головної ялинки, відбувся традиційний фестиваль. На своє свято запоріжці запросили й побратимів з Дніпропетровщини, які привезли на оглядини зразки автентичної козацької зброї.

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У Миколаєві з Різдвом наймолодших містян вітали правоохоронці. Дітей вони возили на патрульних машинах, показували амуніцію спец призначенців Корд, а також роздавали подарунки.

Детальніше про святкування Різдва в Україні дивіться у спільному репортажі наших регіональних колег на YouTube Фактів ICTV.

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