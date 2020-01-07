Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Як відзначають Різдво 2020 у Києві, Львові, Миколаєві та Запоріжжі

Гучні колядки, запашні пампушки, медова кутя та духмяний узвар. З року в рік до Шевченківського гаю у Львові сходяться родини й туристи з України та з-за кордону. Аби на власні очі побачити стародавні традиції святкування Різдва. В автентичному селі відчиняють свої двері всі садиби. Тут проводять майстер-класи із плетіння дідуха, ляльки-мотанки та різдвяних павуків.

У  Запоріжжі Різдво відзначали по-козацьки. У середмісті, біля головної ялинки, відбувся традиційний фестиваль. На своє свято запоріжці запросили й побратимів з Дніпропетровщини, які привезли на оглядини зразки автентичної козацької зброї.

Читайте: У чому відмінність католицького Різдва від православного

У Миколаєві  з Різдвом наймолодших містян вітали правоохоронці.  Дітей вони возили на патрульних машинах, показували амуніцію спец призначенців Корд, а також  роздавали подарунки.

Детальніше про святкування Різдва в Україні дивіться у спільному репортажі наших регіональних колег на YouTube Фактів ICTV.

Ранее мы также писали куда пойти на Рождество 2020 в Киеве.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Різдво 2020: як українські зірки відзначили свято
Як відзначають Різдво 2020 парафіяни різних церков України
У піжамі та біля ялинки: Ані Лорак записала привітання з Різдвом
Звідки походять українські колядки: історія сучасних різдвяних пісень
Коляд, Коляд, Колядниця: військові привітали українців з Різдвом
Фільми на Різдво 2020 – Топ-10
Привітання з Різдвом 2020
Чим зайнятися на Різдво 2020: найкращі локації в Україні

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка