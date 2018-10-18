Як водії поступаються дорогою швидким – експеримент Фактів

Культура українських водіїв потроху поліпшується. Хоча б у випадку з реагуванням на автомобілі з спеціалізованими проблисковими маячками.

За даними поліції 90% водіїв пропускають швидку чи пожежний автомобіль. Решта – це неуважні люди та з невеликим досвідом керування.

Однак часто на заваді стають припарковані як небудь авто та пішоходи, які якраз не дуже охоче поступаються дорогою.

У Дніпрі, аби перевірити – чи пропускають водії карети швидкої, журналісти Фактів ICTV поїхали в рейд. Нині найпроблемніша ділянка – новий міст. Його ремонтують, тут реверсний рух – він дуже ускладнений. Заради точності експерименту водій швидкої вмикає світлові та звукові сигнали, а головне – засікає час.

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Зазвичай, аби дістатися з правого берега міста на лівий, необхідно щонайменше 15 хвилин . У кареті швидкої цю відстань ми подолали за кілька хвилин – дорогою поступалися всі автівки, навіть на зустрічній смузі.

У години пік швидкі можуть запізнитися на виклик на 2-3 хвилини. Іноді вони є вирішальними.

До слова, у Луцьку у важкому стані до реанімації потрапив 19-річний юнак, який видерся на вагон заради селфі на залізничній станції.

Опубліковано Жовтень, 18 в 21:55



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