Як вшановують героїв України у Львові, Маріуполі та Харкові

З самого ранку Львів вшановує героїв України. На Личаківському цвинтарі, де спочивають захисники, зібралися військові і рідні героїв. Поклали квіти до Меморіалу невідомому вояку УПА, а потім вшанували борців за незалежність України.

Священики відслужили панахиду за героями.

Потім під музичний супровід військового оркестру пройшли військовослужбовці роти почесної варти Національної академії сухопутних військ.

Вшановували захисників України і в прифронтовому Маріуполі. На площі Свободи зібралися військові і силовики, які боронять підступи до міста. Захисникам вручили грамоти і цінні подарунки. Мітинг проходив біля меморіалу на честь загиблих за Маріуполь воїнів.

У Харкові, попри помаранчеву зону і високий рівень інфікувань урочистості теж не скасовували. Вранці на майдані захисників поклали квіти, сюди прийшли ветерани АТО й ООС і звичайні харків’яни.

А ввечері у центрі міста пройде марш Героїв, обіцяють дотримуватися всіх заходів безпеки.

4 жовтня відзначається День захисника України. Це свято державне, тому для українців це ще й додатковий вихідний.

День захисника України 14 жовтня відзначають з 2014 року. Воно було встановлене президентом України Петром Порошенко.