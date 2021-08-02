Як вибрати якісний та бюджетний кондиціонер – поради

Як вибрати якісний та бюджетний кондиціонер – головні правила

Черкащанин Віталій вже декілька років як забув, що таке спека у квартирі. За вікном +40, у кімнаті +25 градусів за Цельсієм. Вікна виходять на сонячний бік, ще й донечка народилась – спека змучувала родину, тож купили кондиціонер.

До вибору чоловік підійшов виважено. Під час вибору керувалися спеціалізованими сайтами та порадами друзів, які вже мають охолоджувач. Зрештою, в оселі з’явився “японець”.

– Під час вибору звертав увагу на потужність, щоб можна було холодити та обігріти кімнату 18-20 кв. м, – розповів черкащанин Віталій Ревуцький.

Кондиціонер – річ невибаглива, каже Віталій, але догляду все ж потребує. Якщо не лінуватися чистити пластикові сітки та віддавати на техогляд раз на півтора року, тоді техніка прослужить довше.

– Приблизно раз на три-чотири місяці знімаєш кришку, витягуєш сітчасті фільтри, промиваєш під проточною водою, сушиш та ставиш назад. А десь раз на півтора року викликаєш майстрів, які повністю проводять техогляд, чистять та змінюють або доповнюють фреон, – зазначив він.

Віталій тішиться, що купив кондиціонер. На його думку, це дуже зручно, оскільки після роботи приїжджаєш вже у прохолодну квартиру.

У компаній наразі гаряча пора через спеку на дворі, на встановлення кондиціонерів черги. Техніку пропонують на різні гаманці. Бюджетна серія кондиціонерів переважно коштує 8-9 тис. грн, дорожча техніка – 20-25 тис. грн.

Але варто обирати бренди та компанії, які вже роками працюють на ринку. Гарантія має бути щонайменше три роки, інакше можна купити кондиціонер сумнівної якості.

Великою популярністю користуються наразі інверторні кондиціонери, оскільки вони добре охолоджують та обігрівають. Потужність кондиціонера розраховується на 1 кв. м площі – 0,1 кВт тепла, тобто на 2 кв. м – 2 кВт тепла. Водночас інверторний кондиціонер споживатиме 600-700 ват електроенергії.

Інверторний кондиціонер споживатиме від 200 до 900 кВт, тобто він – енергоощадніший. Також виробники останнім часом оснащують охолоджувачі додатковими планками – Twin Way, які не дозволяють холодному повітрю створювати протяги.

Кондиціонери, якими можна керувати дистанційно, спрощують життя не лише людям, а і домашнім улюбленцям. Головне – не встановлювати у літній період, бо тоді можна місяцями чекати черги та заплатити за кондиціонер у декілька разів дорожче.

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