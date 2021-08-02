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Юлія Захарченко |

Як вибрати якісний та бюджетний кондиціонер – головні правила

Черкащанин Віталій вже декілька років як забув, що таке спека у квартирі. За вікном +40, у кімнаті +25 градусів за Цельсієм. Вікна виходять на сонячний бік, ще й донечка народилась – спека змучувала родину, тож купили кондиціонер.

До вибору чоловік підійшов виважено. Під час вибору керувалися спеціалізованими сайтами та порадами друзів, які вже мають охолоджувач. Зрештою, в оселі з’явився “японець”.

Як вибрати якісний та бюджетний кондиціонер – поради

– Під час вибору звертав увагу на потужність, щоб можна було холодити та обігріти кімнату 18-20 кв. м, – розповів черкащанин Віталій Ревуцький.

Кондиціонер – річ невибаглива, каже Віталій, але догляду все ж потребує. Якщо не лінуватися чистити пластикові сітки та віддавати на техогляд раз на півтора року, тоді техніка прослужить довше.

– Приблизно раз на три-чотири місяці знімаєш кришку, витягуєш сітчасті фільтри, промиваєш під проточною водою, сушиш та ставиш назад. А десь раз на півтора року викликаєш майстрів, які повністю проводять техогляд, чистять та змінюють або доповнюють фреон, – зазначив він.

Віталій тішиться, що купив кондиціонер. На його думку, це дуже зручно, оскільки після роботи приїжджаєш вже у прохолодну квартиру.

Як вибрати якісний та бюджетний кондиціонер – поради

У компаній наразі гаряча пора через спеку на дворі, на встановлення кондиціонерів черги. Техніку пропонують на різні гаманці. Бюджетна серія кондиціонерів переважно коштує 8-9 тис. грн, дорожча техніка – 20-25 тис. грн.

Але варто обирати бренди та компанії, які вже роками працюють на ринку. Гарантія має бути щонайменше три роки, інакше можна купити кондиціонер сумнівної якості.

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Великою популярністю користуються наразі інверторні кондиціонери, оскільки вони добре охолоджують та обігрівають. Потужність кондиціонера розраховується на 1 кв. м площі – 0,1 кВт тепла, тобто на 2 кв. м – 2 кВт тепла. Водночас інверторний кондиціонер споживатиме 600-700 ват електроенергії.

Інверторний кондиціонер споживатиме від 200 до 900 кВт, тобто він – енергоощадніший. Також виробники останнім часом оснащують охолоджувачі додатковими планками – Twin Way, які не дозволяють холодному повітрю створювати протяги.

Кондиціонери, якими можна керувати дистанційно, спрощують життя не лише людям, а і домашнім улюбленцям. Головне – не встановлювати у літній період, бо тоді можна місяцями чекати черги та заплатити за кондиціонер у декілька разів дорожче.

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