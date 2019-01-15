Як вигідно зняти авто з литовських номерів

Кожний українець, який має авто на литовських номерах, а таких наразі майже 5 млн, віднедавна вивчив слово регітра. Так у Литві називається державна установа на кшталт нашого МРЕВ. Від самого ранку тут – повно клієнтів. 90% з них – українці. Приїхали знімати машини з литовської реєстрації.

Їхати в Литву оформляти лише свою машину невигідно. Тому підприємливі українці збирають замовлення, за свої послуги беруть 200-250 євро. Працюють з компаніями, на які оформлені автівки.

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Та литовці не менш підприємливі, ніж українці. Офіційні документи роблять не задарма. Найбільшим попитом серед українців користувалися недорогі машини, початку двохтисячних. Тепер такі завозити невигідно.

Між тим, трали з автомобілями із заможної Європи і далі з’їжджатися на литовські авторинки.

До слова, українці знайшли спосіб не розмитнювати євробляхи.

Опубліковано Cічень, 15 в 10:31



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