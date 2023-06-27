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Марія Малевська, Журналістка Вікна. Новини

Який вигляд має будинок з ящиків з-під Градів у деокупованому селі Довгеньке на Харківщині

Довгеньке розташоване на межі Харківщини та Донеччини. Торік під час запеклих боїв це село просто стерли з лиця землі. Тут немає жодної вцілілої будівлі, перебиті газ, світло і вода, але є люди, які вирішили повернутися додому.

У 43-річного Ігоря Князєва повністю зруйнована оселя. Каже, початок обстрілів пересиджували у погребі, а коли вже пішли танки, то евакуювався, бо має трьох дітей. Коли повернувся, побачив російську військову форму та всипане подарунками подвірʼя і город.

Однак, життя на цьому не зупинилося. Чоловік взяв справу у свої руки й нині закінчує будувати новий будинок. Оскільки, будматеріали б’ють по кишені, пан Ігор вирішив відновити житло за рахунок росіян.

Нині його оселя будується з ящиків з-під боєприпасів. Площа – близько 60 квадратів: кухня, дві спальні, вбиральня, навіть кабінет, у якому деінде валяються етикетки з будівельного матеріалу, а на ньому підпис: “Москва, Міноборони”. Ігор впевнений, господарство відродить, а для цього жити треба не десь в Ізюмі, а тут, на рідній землі.

Війна в Україні, Факти ICTV, Харківська область
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