Як виготовляти сир і заробляти на його виробництві – секрети успішного українського стартапу

Маринований козячий Шевр, крем-сир Рікотта, запашні Моцарелла та Філадельфія. Кілька десятків видів домашніх сирів виготовляє родина фермерів Щербакових на Запоріжжі.

Два роки тому колишні айтішники вирішили залишити місто, та створити власну еко-ферму. Зараз кажуть, що попри складнощі – такий стартап виявився вдалим. Спочатку вклали свої гроші, а потім виграли американський грант з розвитку конкурентоспроможної економіки в Україні. Там допомогли з обладнанням та навчанням.

Перші рецепти шукали в інтернеті. Цікавилися прикладами сироваріння різних країн. Потім почали додавати й власні родзинки. Як, наприклад, білі гриби.

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Залежно від сезону, родина збирає вдень від п’ятдесяти до ста літрів молока. Пані Олена зізнається, що раніше ніколи не мала навіть свійських тварин. А тепер у її родинному господарстві п’ять корів та двадцять п’ять кіз. Усі потребують догляду.

Свою продукцію наразі продають постійним клієнтам та на міському ярмарку. Найбільше покупцям до смаку сири із козячого молока. Але добре розходяться незвичні для українського ринку, наприклад, сири для смаження.

Фермери діляться і головним родинним секретом виробництва. Він усього один: для того, щоб отримати кілограм якісного, справжнього, домашнього сиру – треба не менше десяти літрів молока.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як заробити на старій техніці.

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